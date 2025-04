Anderlecht had twee Mexicanen kunnen hebben, eentje doet nu zijn beklag: "Het deed echt pijn"

Jesús Orozco Chiquete, verdediger van Chivas Guadalajara, stond dicht bij een transfer naar RSC Anderlecht, maar de deal ketste af door de hoge financiële eisen van zijn club. Chivas wees het bod van Anderlecht af omdat het onder de gevraagde transfersom lag.

Orozco uitte zijn teleurstelling over het mislopen van de transfer: "Ik was er bijna, maar Chivas liet me niet gaan. Dat deed echt pijn." Hij benadrukte dat de onderhandelingen moeizaam verliepen en dat Chivas niet bereid was hem te laten vertrekken

Naast Anderlecht toonde ook Cruz Azul interesse in Orozco. De Mexicaanse club zou bereid zijn geweest om tien miljoen euro te betalen, terwijl Anderlecht een lagere clausule van 5,5 miljoen euro kon benutten voor Europese clubs.

Ondanks de interesse van Cruz Azul gaf Orozco de voorkeur aan een Europese transfer. Hij verklaarde: "Ik ben gefocust op mijn club, want er is mij niets anders verteld."

Uiteindelijk bleef Orozco bij Chivas, terwijl Anderlecht zijn aandacht verlegde naar César Huerta, die wel de overstap naar de Belgische club maakte.

Deze situatie onderstreept de uitdagingen voor Mexicaanse spelers die de overstap naar Europa willen maken, vooral wanneer hun huidige clubs hoge financiële eisen stellen.