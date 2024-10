Opschudding bij STVV: Twee keer geel, maar Brahimi moet voor Disciplinair Comité komen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Billal Brahimi werd zondag in wedstrijd tegen KRC Genk uitgesloten. Hij kreeg twee keer geel, maar moet toch voor het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal verschijnen.

Brahimi kreeg op korte tijd twee keer geel. Een schorsing en daarmee leek de kous af, maar blijkbaar is er nog meer gebeurd toen hij rood gekregen had.

Er was wel degelijk een incident rond die uitsluiting. Toen de Argentijn de catacomben in ging riep hij, binnen het gehoord van vierde ref Wesli De Cremer “You referees are fucking shit!”.

Op basis van die opmerking stelde scheidsrechter Visser nog een extra rapport op. Daar gaat het bondsparket dit jaar niet licht over. Men wil twee speeldagen schorsing plus één met uitstel en een boete van 2.500 euro voor de speler van STVV.

“De uitlatingen van de speler zijn voor het Bondsparket niet aanvaardbaar”, klinkt het. “Het woordgebruik ten aanzien van de wedstrijdleiding is uitermate ongepast en onaanvaardbaar en heeft een beledigend karakter. Die houding hoort niet thuis in ons voetbalbestel.”

Zijn ploegmaat Shogo Taniguchi komt weg met een speeldag schorsing met uitstel voor zijn rechtstreekse rode kaart na een kwartier in dezelfde wedstrijd. Hij krijgt ook een boete van 500 euro.