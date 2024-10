Genk duwt mes nog wat dieper in de Truiense wonde met hilarisch filmpje: "Awel jong, ge zijt zo stil vandaag..."

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Limburgse derby, da's iets speciaals. De titel van 'Ploeg van Limburg', dat wordt zwaar bevochten. Na de winst van Genk hadden ze deze morgen dan ook nog iets in petto voor hun concurrenten.

In het filmpje zit een Limburgse dame naar de radio te luisteren waar met veel enthousiasme wordt meegedeeld dat Genk de derby won. Een krant op tafel kopt dan weer: "KRC Genk is de trots van Limburg."

Ze hebben er leute in, zoveel is duidelijk. De humor is wel op punt. De bewuste dame blijkt ook een kanarie te hebben- een knipoog naar de bijnaam van STVV - en die krijgt ook wat aandacht: "Awel, ge zijt zo stil. Scheelt er iets?"

Waarop ze hem dan maar een maaltijd gaat bereiden: appelmoes. Een verwijzing naar het streekproduct bij uitstek in Sint-Truiden.

Daarnaast komt er ook een foto van Thorsten Fink voorbij, netjes ingekaderd. Deze afbeelding is een directe sneer naar de succesvolle coach die eerder bij STVV aan de slag was, maar daar is weggehaald. Net als spelers Jarne Steuckers en Matte Smets.