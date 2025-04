Anderlecht-fans geven Wouter Vandenhaute de schuld voor vertrek Kos Karetsas, verhaal is genuanceerder dan dat

Kos Karetsas keert zondag terug naar het Lotto Park, maar niet in het shirt van Anderlecht. Het 17-jarige talent, dat bij paars-wit werd gevormd, schittert nu bij Racing Genk. Zijn vertrek was het gevolg van gemiste afspraken, een gebrek aan duidelijkheid binnen de jeugdopleiding.

De rol van voorzitter Wouter Vandenhaute in het verhaal was volgens HLN slechts een detail. De perceptie leeft dat Anderlecht Karetsas verloor door een mislukte interventie van Vandenhaute.

In werkelijkheid speelde de bestuurlijke impasse een veel grotere rol. De club zat in een moeilijke periode, waarin het vertrek van Vincent Kompany en de wissels aan de top voor onzekerheid zorgden. De jeugdopleiding kreeg daardoor niet de nodige aandacht, en dat liet Karetsas en zijn entourage twijfelen.

In mei 2022 leek Karetsas zijn eerste profcontract bij Anderlecht te gaan ondertekenen, ondanks interesse van grote Europese clubs. De club zag hem als een toptalent, maar nam te veel aan dat hij automatisch zou blijven. Het geloof dat Anderlecht een magneet is voor jonge talenten zorgde voor onachtzaamheid, en dat werd de club fataal.

Tegelijk was Anderlecht een stuurloos schip. Cruciale meetings tussen Karetsas, zijn entourage en de jeugdverantwoordelijken werden gemist of uitgesteld. In een laatste poging werd Vandenhaute erbij gehaald, maar die kon het tij niet keren. Zijn gesprek met de familie Karetsas was niet doorslaggevend, de twijfels waren al te groot.

Bij Racing Genk zagen ze intussen hun kans. Tijdens een wedstrijd van de U15 viel Karetsas op bij Dimitri de Condé. De club wist van de ontevredenheid en handelde snel. CEO Erik Gerits had een goed contact met de familie en begreep hun zorgen over de toekomst bij Anderlecht.

Genk presenteerde een concreet sportief plan, waarin Karetsas meteen perspectief kreeg. Zijn ouders waren overtuigd: een terugkeer naar Genk was de beste keuze. Bovendien bleef Karetsas altijd fan van de club waar hij zijn eerste stappen zette. Voor hem voelde de overstap als thuiskomen, meer dan als een vertrek bij Anderlecht.