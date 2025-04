Hoe Thibaut Courtois ook bij Real Madrid nu voor commotie zorg: één ploegmaat zal het niet graag horen

Real Madrid speelt de finale van de Copa del Rey tegen Barcelona, maar er is een opvallende discussie over wie de eer zal krijgen om in doel te staan. Andriy Lunin, die tot nu toe alle wedstrijden in het toernooi speelde, rekent erop om ook de finale te mogen keepen.

Maar de keuze is gecompliceerd, schrijft HLN, aangezien Thibaut Courtois door iedereen binnen de club als de eerste keuze wordt gezien. Hoewel Lunin tijdens de bekercampagne telkens de kans kreeg om zich te bewijzen, wordt hij door zijn eigen teamgenoten en de coach niet als de ideale keeper voor de finale gezien.

Het vertrouwen in Courtois is simpelweg groter. De verdedigers van Real Madrid voelen zich aanzienlijk veiliger met de Belgische doelman tussen de palen. Zijn kracht in luchtduels en één-tegen-één situaties zorgt ervoor dat de verdediging minder kwetsbaar is.

Ancelotti, die sowieso al bekend staat om zijn voorkeur voor Courtois, wordt hierin stevig ondersteund door de kleedkamer. De Italiaanse coach heeft geen grote voorkeur voor Lunin, die tijdens de halve finale tegen Real Sociedad zijn beperkingen opnieuw toonde.

Courtois zelf heeft echter weinig twijfel over zijn rol in de finale. De ambitie van de Belgische keeper is groot, en de Clásico is een wedstrijd die hij absoluut zelf wil spelen. De ervaring en het zelfvertrouwen van Courtois in zulke grote wedstrijden zijn factoren die de rest van het team waarderen. Er is weinig ruimte voor discussie, want de kleedkamer weet dat Courtois de beste keuze is.

Het is duidelijk dat Florentino Pérez, de voorzitter van Real Madrid, een grote invloed heeft op de uiteindelijke beslissing. Hij heeft een goede band met Courtois en zal ongetwijfeld aandringen op zijn inzet in de finale. Pérez denkt pragmatisch en weet dat de beste doelman voor de taak altijd de voorkeur krijgt, wat in dit geval zonder twijfel Courtois is.