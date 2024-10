Na drie jaar kan KRC Genk eindelijk nog eens winnen van STVV: "Deze hebben we gewonnen voor de fans"

KRC Genk heeft de Limburgse derby nog eens kunnen winnen. De club kreeg het nog verrassend moeilijk tegen een STVV met een man minder.

De Limburgse derby lijkt dit jaar nog harder te leven bij de fans dan anders. Voor beide ploegen is het dan ook een match die voor de supporters gewonnen moet worden.

Voor Genk was dat al geleden van 19 september 2021. Toen werd er met 1-2 gewonnen op het veld van de grote rivaal. Thorsten Fink was er toen niet bij, maar kent de geschiedenis wel.

"Ik denk dat we al drie jaar niet meer gewonnen hebben. Dit was dus een zeer deugddoende overwinning", begon hij na afloop. "We kwamen meteen goed uit de kleedkamer. Ook na de rode kaart bleven we goed spelen, want met een man extra is het nooit makkelijk."

STVV speelde bijna heel de wedstrijd met tien spelers nadat Taniguchi na een kwartier al rood pakte. Hij haalde Tolu neer die alleen op doel afliep. Na de rust kreeg Genk het wel een pak moeilijker. Bertaccini scoorde, ietwat verrassend, de 3-2 waardoor het nog even lastig werd.

"We hebben de match goed gecontroleerd. Na de 3-2 werd het echter heel moeilijk. We hadden heel veel te verliezen. Deze derby hebben we gewonnen voor de fans", beluit coach Fink.