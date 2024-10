Peter Vandenbempt heeft wat te zeggen over topclub: "Er zijn veel plussen"

KRC Genk won de Limburgse derby van STVV met 3-2. De leider in de Jupiler Pro League had het eigenlijk nog knap lastig met tien Kanaries. Peter Vandenbempt analyseerde de wedstrijd.

KRC Genk mocht lange tijd met een mannetje meer spelen door een vroege rode kaart voor STVV, maar een makkelijke zege werd het uiteindelijk niet voor de Limburgers in de derby.

Limburgse derby met veel spektakel en gemiste kansen

STVV bleef het proberen, ook na twee doelpunten achterstand. En daarvoor kregen ze ook meteen heel wat lof van Peter Vandenbempt, die het team goed zag strijden en in de match bleef.

"En dat het spannend bleef, daar had ook Genk zijn "verdienste" aan door te veel gemiste kansen", aldus Vandenbempt in zijn analyse bij Sporza. Topschutter Tolu miste een aantal kansen, maar scoorde ook én gaf een assist.

Mooi eerbetoon

"Ook een vaststelling: net als in Kortrijk gaf Genk weer te gemakkelijk twee doelpunten weg. Dat kan later in topwedstrijden toch een probleempje worden en dan kan de rekening oplopen. Maar goed, het was een positieve namiddag."

Volgens Vandenbempt zijn er meer plussen dan minnen. En dat met de op een na jongste kern van deze Jupiler Pro League. Ook extrasportief was er mooi nieuws. "Er was het mooie moment - dat kan in het voetbal dan toch - voor de overleden moeder van Thorsten Fink", aldus nog Vandenbempt.