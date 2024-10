Thorsten Fink klopt zijn ex-club in Limburgse derby: Genk-coach maakte doordachte keuze in aanloop naar de wedstrijd

KRC Genk kon zondag winnen van STVV in de Limburgse derby. Het werd 3-2 nadat de bezoekers bijna de hele wedstrijd met tien moesten spelen. Genk kreeg het nog flink lastig in de tweede helft.

Met 3-1 tegen tien man de rust in, de wedstrijd leek al gespeeld. Toch kreeg Genk het nog lastig in de tweede helft. Een vierde doelpunt maken lukte niet, maar de Truienaars kregen nieuwe hoop nadat Bertaccini zijn tweede maakte.

Uiteindelijk trok Genk de overwinning over de streep. De eerste derbyzege in 3 jaar, met een coach die afgelopen seizoen aan het roer stond bij STVV. Thorsten Fink kon wat hij daar leerde, nu gebruiken tegen zijn ex-club.

Een kleine verrassing op het wedstrijdblad was misschien wel Ibrahima Sory Bangoura. De middenvelder kreeg zijn derde basisplaats van het seizoen. Voor coach Fink was het een perfecte keuze.

"Hij was goed en sterk op het veld. Ik wist dat hij de juiste man was om tegen Ito te spelen. Ito is heel snel, ook in zijn bewegingen, zijn laatste bal is heel goed", vertelde hij na afloop.

"Hij is een goede speler, ik heb hem heel graag. Hij is ook nog maar 19 jaar oud en heeft veel potentieel", besluit Fink. Sory Bangoura speelde in totaal al 9 wedstrijden voor de A-ploeg en 47 voor Jong Genk.