Pierre Denier doet opvallende vaststelling over Tolu Arokodare

Tolu Arokodare is topschutter in de Jupiler Pro League. Nochtans mocht hij voor heel wat supporters deze zomer opkrassen.

Thorsten Fink heeft zich bijzonder goed geïntegreerd bij KRC Genk. Hij heeft de ploeg naar de top van het klassement in de Jupiler Pro League geloodst. Nochtans is er nog veel werk aan winkel.

De Duitse coach van de Limburgers moest vol aan de bak als nieuwe trainer, maar hij moest ook veel nieuwe spelers inpassen. En er ligt nog altijd heel veel werk op tafel, zo ziet ook ex-staflid Pierre Denier.

Voor hem doet het verhaal van Tolu Arokodare bij Genk terugdenken aan Strupar en door de fysieke gelijkenis vooral ook aan Onuachu. “Nu zijn ze absolute helden voor de Genkse supporters, twee gekroonde topschutters die het zelfs tot Gouden Schoen hebben geschopt”, vertelt hij aan Het Belang van Limburg.

Al waren er voor hen ook andere tijden in Genk. “Maar ook zij hebben het een poos héél moeilijk gehad in hun beginperiode in Genk. Waar iedereen aan hen twijfelde, zijn we met de technische staf blijven doorwerken met hen.”

Dat ziet Denier nu ook gebeuren bij Arokodare. “Ook Tolu is zo’n metamorfose aan het ondergaan. Ik vind hem steeds sterker worden in zijn rol als aanspeelpunt en hij pikt ook steeds vaker zijn doelpunten mee. Hopelijk kan ook hij doorgroeien tot een gevierd topschutter.”