Marc Degryse wil het eind oktober nog niet zeggen, maar heeft wel véél lof voor specifieke Belgische club

We zijn ondertussen elf speeldagen ver in de Jupiler Pro League. KRC Genk staat met 25 op 33 fier op kop in de rangschikking en heeft vijf punten voorsprong op eerste achtervolger Royal Antwerp FC. Marc Degryse ziet het goedkomen met de Limburgers dit seizoen.

Marc Degryse zag dit weekend opnieuw een aantal topclubs onder de maat presteren. Denk maar aan RSC Anderlecht of Club Brugge. Toch is het niet allemaal slecht dit seizoen.

Adelbrieven voor Fink

Zo heeft de gewezen winger en huidig analist ook wel wat goede dingen te zeggen. Vooral over KRC Genk dan, dat de fiere leider is in de Jupiler Pro League. Dat heeft hij ook aangegeven in zijn analyse bij Het Laatste Nieuws.

Ook coach Thorsten Fink krijgt lof van Degryse. HIj bezondigt zich volgens Degryse niet aan de fout van veel coaches om het te ingewikkeld te maken. "Hij is een coach die het simpel houdt voor zijn spelers — duidelijke veldbezetting, duidelijke taken, duidelijke afspraken. Fink geeft spelers vertrouwen."

Geen Europees voetbal voor Genk

Degryse had wel liever ook Karetsas aan het werk gezien, omdat dat jonkie een van de absolute groeibriljanten is binnen de Belgische competitie. En dan had hij ook aan zijn statistieken kunnen werken.

Rest de vraag: hoe ver kan Genk dit seizoen raken? "Ik wil het eind oktober niet hebben over de titelkansen van Racing Genk, maar ik ben overtuigd dat zij niet ineens een tuimeling in het klassement zullen maken. Niet vergeten dat ze ook geen Europees voetbal hebben dit seizoen."