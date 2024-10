Matig Antwerp raakt niet verder dan een gelijkspel tegen goed voetballend OH Leuven

Antwerp heeft niet kunnen profiteren van het puntenverlies van Anderlecht, KAA Gent en Union. De Great Old kwam wel op voorsprong op het veld van OH Leuven dankzij Ondrejka maar moest in de tweede helft de verdiende gelijkmaker van OH Leuven toestaan. Daardoor loopt RC Genk weerd wat verder weg.

OHL begint als beter ploeg

De thuisploeg begon het beste aan de partij maar kansen afdwingen bleek niet voor de eerste keer dit seizoen enorm moeilijk. Een bedrijvige Balikwisha, en daarna ook N'dri, ging meermaals voorbij Costa op de rechterflank maar een ploegmaatvinden in de 16 lukte niet.

© photonews

Antwerp had dan weer tijd nodig om in de wedstrijd te groeien. Een schot van Kerk dat het stadion uit vloog was in de eerste 30 minuten het enige vernoemenswaardige van de bezoekers. Tot Leysen heel ver een bal kwam wegboksen en dat in de voeten van Doumbia deed. Gelukkig voor hem trapte de middenvelder naast.

Ondrejka met zijn handelsmerk

Eén minuut later was het dan toch raak voor een efficiënt Antwerp. Nadat een corner werd weggekopt aan de eerste paal, kwam Ondrejka aan de bal. Hij dribbelde de 16 in en plaatste de bal in de verste hoek voorbij Leysen, goed voor zijn 6e doelpunt van het seizoen.

© photonews

De bezoekers reageerden met een goede actie van Balikwisha op links die op tijd achteruit legde bij de afhakende Maziz maar die kraakte zijn schot volledig waardoor het leer enkele meters voorlangs naast Sene Lammens verdween.

Leuven met verdiende gelijkmaker

Leuven kwam met veel aanvallende intenties uit de kleedkamer en wou zo snel mogelijk de bordjes opnieuw gelijk hangen. Na een tiental minuten in de tweede helft was het ei zo na zover. Alderweireld gleed volledig naast een listig lobpassje van Ikwuemesi waardoor Banzuzi van dichbij kon afwerken maar de hand van Lammens bracht redding.

Antwerp moest het doen vanuit de omschakeling maar een counter met Janssen en Ondrejka werd besloten met een slap schot van Janssen over het doel. Enkele minuten later koos Ondrejka voor de korte hoek maar hij besloot naast.

© photonews

Halverwege de tweede helft kreeg OH Leuven dan toch wat het verdiende. Doumbia liet zich op rechts veel te makkelijk van de bal zetten door banzuzi die de ploegmaats voor het uitkiezen had in de 16. Het werd de infiltrerende Mitrovic en die faalde niet: 1-1.

Geen winnaar

Antwerp moest opnieuw in de wedstrijd komen maar het was de thuisploeg die bleef doorduwen, al werden ze daarbij wel geholpen door Lammens die een voorzet uit zijn handen liet glippen. Kurucay stond op de goede plek om van dichtbij te scoren maar Van Den Bosch bracht nog redding op de lijn.

In het slotkwartier stak Antwerp dan toch nog eens zijn neus aan het venster met Ondrejka die Kerk vond in de 16. De winger moest echter met zijn mindere linker afwerken en deed dat met een hard schot over.