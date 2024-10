Oscar Garcia probeert positief te blijven ondanks 2/15: "Dat zal de pers wel anders zien"

De laatste overwinning van OH Leuven dateert al van 31 augustus. Toch probeert OH Leuven-trainer Oscar Garcia het positieve te benadrukken.

Niet afgezien

Ook thuis tegen Antwerp werd er niet gewonnen door OH Leuven. Na een mindere eerste helft domineerde Leuven maar kwam het niet verder dan een 1-1 gelijkspel. "Antwerp was wel beter maar we hebben niet afgezien, ze scoorden met hun enige bal tussen de palen. Het is extra jammer omdat we net op die fases en dreiging van Ondrejka getraind hadden", zuchtte Oscar Garcia eerst nog op de persconferentie achteraf.

Twee weken geleden verloof OH Leuven nog met zware 5-0 cijfers van KV Mechelen en de week ervoor gingen de Leuvenaars met 3-0 de boot in in Gent maar Garcia wou daar toch nog iets over recht zetten: "Jullie zullen dat wel niet vinden maar tegen Mechelen was het zo slecht nog niet", vond Garcia.

Geen negatief verhaal

"We speelden geen slechte partij maar nekten onszelf door die rode kaart na 10 minuten. Dat hypothekeerde de hele wedstrijd. En ook tegen Gent was het niet slecht, al slikten we te eenvoudig twee tegendoelpunten op korte tijd waardoor we tegen een dubbele achterstand aankeken na een kwartier."

© photonews

Dat was volgens de Spanjaard tegen Antwerp wel anders: "Het probleem lag de voorbije weken niet buiten de 16 maar erin. Vandaag gaven we dan weer enorm weinig weg in onze eigen 16 en waren we regelmatig gevaarlijk in de 16 van Antwerp, we maakten het enkel niet vaak genoeg af."

En om alles nog eens in perspectief te plaatsen: "Vorig seizoen hadden we na de heenronde 12 punen. Nu hebben we 12 punten en moeten we nog 4 wedstrijden spelen tot het einde van de heenronde dus we doen het echt wel beter", besloot hij.