"Hij snapte het": Antwerpfans geven Toby Alderweireld woordje uitleg

De Antwerpfans hebben woord gehouden. Op bezoek bij OH Leuven werd geen euro uitgegeven.

OH Leuven heeft het uitvak dit seizoen kleiner gemaakt. Daardoor kregen Antwerpfans maar 550 tickets meer, in plaats van de 750 van vorig jaar.

De ticketprijs ging ook met 2 euro omhoog en banners en vlaggen mochten er niet meer zijn. De Antwerpfans reageerden met een boycot van OHL en gaven geen cent uit aan Den Dreef.

“De uiting van onze clubkleuren en passie voor The Great Old is voor ons een basisrecht. Wij hebben dan ook collectief opgeroepen tot een bar-boycot!”, klonk het.

De fans voegden vanmiddag de daad bij het woord. Geen Leuvense Stella, maar wel duizend blikjes Jupiler werden op de parking soldaat gemaakt. Pas toen de aftrap gegeven werd begaven de fans zich naar de tribune.

“We hebben contact gehad met Toby Alderweireld”, klonk het bij FASC aan Gazet van Antwerpen. “Om uit te leggen waarom we er tijdens de opwarming niet zullen zijn. Hij snapte het. We konden ook de hele verplaatsing boycotten, maar daarmee schaad je alleen de ploeg.”