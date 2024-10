Jonas De Roeck probeert te verklaren waar het mis liep voor Antwerp: "Basis van het voetbal lukte niet meer"

Geen 15/15 voor Antwerp maar wel 13/15. Dat is niet slecht maar Antwerp had het niet makkelijk tegen OH Leuven om een punt uit de brand te slepen.

"Terecht gelijkspel"

"Gezien de wedstrijd, is een 1-1 objectief gezien een terechte uitslag", opent Antwerp-trainer Jonas De Roeck op de persconferentie na de wedstrijd. "Beide ploegen waren elk één helft de betere ploeg. We speelden op verplaatsing bij een ploeg die onder hun waarde staat dus ik ben niet ontevreden over het resultaat, wel over het niveau van de tweede helft", aldus De Roeck.

En daar heeft hij reden toe want Antwerp had moeite om goed voetbal op de mat te brengen in de tweede helft. De Great Old moest regelmatig terugplooien om de aanvallen van de thuisploeg af te slaan.

"Als we in de eerste helft nog wat konden doorduwen, konden we de wedstrijd helemaal beslissen. Dat was de bedoeling in de tweede helft maar de wedstrijd glipte uit ons handen omdat de basis van het voetbal niet meer liep: duels winnen", verklaart De Roeck.

Jonge kern geen excuus

Lag dat misschien aan de jonge kern van Antwerp en het gebrek aan ervaring? Dat wil De Roeck niet gezegd hebben: "Het is niet een kwestie van te jong maar van de situaties te lezen. "Simpel spelen is het moeilijkste in voetbal en dat hadden we meer moeten doen. Dat doe je door uit de duels te spelen met een hoge balcirculatie. Maar als dat niet lukt en de duels ook nog eens verloren gaan, kan je moeilijk grip krijgen over de wedstrijd."

OH Leuven had in de tweede helft meermaals de kans om te scoren maar het lukte uiteindelijk pas na een fout van Doumbia. "Maar er waren meerdere spelers niet op niveau", repliceerde De Roeck meteen. "Het was voor hem een goede leerschool vandaag. Hij wordt geprezen door analisten en media maar dit soort wedstrijden zullen nog gebeuren. Het is nu kwestie om er sterker uit te komen", analyseert De Roeck.