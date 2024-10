Mixed feelings bij Antwerp na gelijkspel: "kutgevoel" vs "maximaal haalbare"

Antwerp had opnieuw een lastige partij op verplaatsing, niet voor de eerste keer dit seizoen. De vorige keer werd die nog winnend afgesloten tegen Westerlo maar ditmaal moest Antwerp tevreden zijn met een gelijkspel.

Van Den Bosch ander gevoel dan Janssen

Nu ja, tevreden was verdediger Zeno Van Den Bosch alleszins niet: "Een kutgevoel... we kwamen om te winnen maar spelen gelijk", is zijn eerste reactie meteen fors. "Ik heb een winnaarsmentaliteit." Bij de meer ervaren Vincent Janssen ging het er wel anders aantoe in een eerste reactie.

"Ze komen gelijk in de 68e minuut en meteen erna hadden ze ook een grote kans. Dan moet je beseffen dat een gelijkspel het maximaal haalbare is uit de wedstrijd. Dat is niet waar we op voorhand voor kwamen maar het is soms belangrijk om dat te beseffen", klinkt het bij Janssen.

Van Den Bosch kan zich deels vinden in de analyse van zijn ploegmaat: "Je moet tevreden zijn met dat punt, zeker gezien de tweede helft. Maar dit was niet waarvoor we naar hier gekomen waren. In de eerste helft controleerden we nog maar we konden dat niet doortrekken naar de tweede; Daarin verloren we veel te veel duels op het middenveld."

Niet wijzen

Dat het tegendoelpunt werd ingeleid door een foutje van Doumbia wordt met de mantel der liefde vergeven door zijn ploegmaats. "Wie weet wat zit er nog in de komende 10-15 voetbaljaren. Hij zag er niet goed uit maar dat is een deel van het voetbal", aldus Janssen.

"Hij speelt al een heel seizoen op hoog niveau en is nog maar 20 jaar. Die foutjes kunnen gebeuren, dat overkomt iedereen wel eens. Het is vooral jammer voor hem dat daar nu een doelpunt uit is gekomen.