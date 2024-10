Club Brugge doet wat het moet op Westerlo, dat zichzelf in de voet schiet met verdedigend geklungel

Club Brugge heeft zaterdag met 1-2 gewonnen op het veld van KVC Westerlo. Verdedigend geklungel deed de Kemphanen de das om, terwijl Club nog niet helemaal op niveau is.

Club Brugge nam het zaterdag in 't Kuipje op tegen KVC Westerlo. Nicky Hayen verraste door Spileers, Talbi en Vermant in de basis te droppen. Ook Simons wijzigde bij de thuisploeg op enkele plaatsen. Piedfort en Mebude kwamen in de basiself.

Na de 15 op 30 wist Club Brugge dat het maar beter punten pakte op het veld van Westerlo. Het begon bijzonder goed voor de bezoekers… Na vier minuten spelen kon Spileers Club al op voorsprong zetten.

© photonews

Hij probeerde het vanop zo’n 25 meter met een matig laag schot. Bolat blunderde erop los en zag de bal achter zich in doel vallen. Meteen nadien miste Westerlo een aantal grote kansen op de gelijkmaker.

Na iets meer dan 20 minuten spelen maakte Vanaken er 0-2 van. Kaas met gaten leek het wel achteraan bij Westerlo. De middenvelder kon zomaar voorbij alle Westerlo-spelers dribbelen, zonder zelfs maar een duel te moeten aangaan. Daarna legde hij het leer simpel voorbij Bolat.

De wedstrijd leek wat dood te bloeden, tot de thuisploeg kort voor rust plots een strafschop kreeg na licht contact tussen Mignolet en Frigan. Sayyadmanesh zette de strafschop feilloos om. Even later grote onvrede bij de bezoekers, nadat Bolat zwaarder contact had met Vermant. Laforge wees niet naar de stip en de VAR zag er ook geen graten in.

Na de rust bleven de onzuiverheden bij beide ploegen voor problemen zorgen. Tzolis miste een enorme kans nadat hij oog in oog kwam met Bolat. Er volgende wel wat mogelijkheden voor beide clubs, maar steeds werd er te weinig mee gedaan.

Rommens verschalkte Mignolet met een creatief schot, maar uitgerekend ex-Kemphaan Maxim De Cuyper hield de bal nog uit doel. Uiteindelijk bleef de eindstand ook 1-2. Westerlo eindigde nog met tien nadat Bayram zijn tweede gele kaart pakte.

Door deze overwinning klimt Club Brugge (voorlopig) naar de derde plaats in het klassement met 18 punten. Westerlo blijft op de zesde plaats steken. Dinsdag speelt blauw-zwart al opnieuw tegen AC Milan in de Champions League.