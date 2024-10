📷 Droef nieuws voor Clubfamilie: Casper Nielsen en vriendin verliezen kindje

Casper Nielsen heeft samen met zijn vriendin Marie Kuhlmann Andersen droevig nieuw te melden. Hun kindje is helaas te vroeg geboren en overleden.

Droevig nieuws bij Club Brugge. Casper Nielsen en zijn vriendin Marie Kuhlmann Andersen hebben hun zoontje na vijf maanden zwangerschap verloren.

“5 maanden lang werd je in de buik gedragen, geliefd en verlangd, en toen kregen we maar een paar uurtjes in dit leven samen”, schrijft Marie, de vriendin van Casper, op Instagram.

“Op 15 oktober werd ons prachtige broertje geboren en nu is zijn thuis in de hemel. We konden je niet mee naar huis nemen, dit is de meest hartverscheurende pijn die we ooit hebben gevoeld, maar we dragen hem bij ons en hij zal altijd een deel van ons gezin zijn.”

Club Brugge en ook ex-ploeg Union SG schreven meteen woorden van troost en steun uit aan de speler en zijn gezin. Ze willen hen ondersteunen in deze moeilijke tijden.