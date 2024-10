Coach Nicky Hayen reageert nadat Club Brugge met het kleinste verschil kan winnen van Westerlo

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Opdacht voltooid voor Club Brugge in 't Kuipje op zaterdag. Een matig Club won met 1-2 van KVC Westerlo. Nicky Hayen zag dat niet alles goed liep.

Club Brugge speelde geen geweldige wedstrijd op het veld van KVC Westerlo. Bij beide ploegen zaten er veel onnauwkeurigheden in het spel. Club-coach Nicky Hayen was positief over het wedstrijdbegin van zijn ploeg.

"Ik denk dat we heel goed aan de wedstrijd begonnen. We probeerden de opbouwende oplossingen te vinden. We kwamen dan ook mooi op voorsprong", vertelde hij na de match.

"Door die technische fouten gaven we rechtstreeks zuurstof aan de tegenstander", gaat Hayen verder. "Dat is iets wat we dit seizoen te vaak terugzien."

Regelmatig gebeurde het dat een slechte pass voor een tegenaanval van Westerlo kon zorgen. "Elke kans die zij kregen in de eerste helft kwam door technische mankementen van bij ons."

"Die aansluitingstreffer vlak voor de tweede helft was lastig. Zij kregen kansen, maar wij ook op 1-3. Dan kan de score misschien uitlopen. We hadden nog een ultieme redding van Maxim (De Cuyper n.v.d.r.) op de lijn nodig", besluit Hayen.