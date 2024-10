Alle remmen los na 45 slaapverwekkende minuten: KV Mechelen duikt met 12 op 12 in eigen huis de top 5 binnen

KV Mechelen kan met veel tevredenheid naar de JPL-ranking kijken. Het staat mooi in de top 5, nadat het Achter de Kazerne ook Kortrijk over de knie legde. Een 12 op 12 in eigen huis heeft de Mechelse opmars vorm gegeven.

Het was een eerste helft met verschillende lange spelonderbrekingen. Het spel lag het langst stil na een botsing tussen Mrabti en Gunnarsson. De betrokkenen moesten nog voor de pauze vervangen worden. De onderbrekingen zorgden voor een inspiratieloze eerste 45 minuten, maar in de 10 minuten lang durende extra tijd ontbond KVM alsnog zijn duivels.

Moeilijkste gebeurd na 1-0 voor KVM

De voorzet van Storm week lichtjes af en de vrijstaande Lauberbach kon aan de tweede paal simpel de 1-0 binnentrappen. Storm ging voor rust ook nog eens zelf zijn kans en zette zo Pirard aan het werk. Het was duidelijk dat het moeilijkste gebeurd was voor de Mechelaars met het maken van het eerste doelpunt, want nu konden ze in de omschakeling de ruimtes bespelen.

Het begin van de tweede helft toonde aan dat ze dat erg goed onder de knie hebben. Twee knappe aanvallen resulteerden in de 2-0 en 3-0. Het doorzettingsvermogen van Foulon was op de pass van Lauberbach cruciaal, Bafdili kon vervolgens binnentikken. Wanneer hij nog eens zijn karakter demonstreerde aan de tweede paal kon Foulon zelf de 3-0 in het dak van het doel knallen. Zelfs een salto kon er nog bovenop.

Storm was ook vanavond weer een belangrijke schakel maar zocht zelf nog een doelpuntje. Pirard werkte niet mee: de invallersdoelman tikte het schot in hoekschop. Bij Lauberbach was de honger naar doelpunten eveneens nog aanwezig. De Duitser was er ook dicht bij. Pirard mocht blij zijn dat na zijn redding met de voet de bal ter plekke bleef botsen.

KV Mechelen in het zog van topclubs

Ze zullen er in Mechelen niet zwaar aan tillen, want ze zijn weer een ruime thuisoverwinning rijker. KV Mechelen rukt zo op naar een knappe vijfde plaats, in het zog van Antwerp, Gent en Club Brugge. Kortrijk moest het in Mechelen zonder kansen stellen en staat na de stunt tegen leider Genk opnieuw met de voeten op de grond.