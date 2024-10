KVM-doelman De Wolf moest knop snel omdraaien na selectie bij Rode Duivels: "Topploegen gaan nu punten pakken"

Sinds kort heeft KVM opnieuw een Rode Duivel in de persoon van Ortwin De Wolf. De doelman geniet er van dat het in clubverband goed gaat, dat helpt wellicht. Het sluitstuk van Malinwa geeft in een gesprek met Voetbalkrant aan dat hij wel verwacht dat bepaalde topclubs nu onder stoom zullen komen.

Als eerste scoren en dan de ruimtes bespelen: dat is vooralsnog het succesrecept van KVM. "Het is altijd het doel om zo snel mogelijk die goal te kunnen maken, om dan vrijer te kunnen spelen", legt De Wolf ons uit. "Je moet ook solide verdedigen om de counters te kunnen afstoppen. In de thuiswedstrijden maken we wel onze doelpuntjes en houden we vlotter de nul. Je ziet ook dat we daarnaast nog kansen krijgen."

Zijn transfer naar KV Mechelen leidde er toe dat hij sinds 8 oktober als international door het leven gaat. Dat moet naar meer smaken. "Om eerlijk te zijn ben ik met de Rode Duivels nu niet bezig. Ik heb goed de knop moeten omschakelen na mijn selectie bij de Rode Duivels om de focus opnieuw te vinden. Ik moet gewoon elk weekend presteren. Dan zien we wel wat er komt."

De Wolf tevreden over verdediging

De Wolf heeft in Mechelen al verschillende gezichten in zijn verdediging zien spelen. "Op zich is dat wel goed. In het begin is het altijd een beetje zoeken, want we hebben onze principes en gewoontes. Zeker achteraan. Langs de andere kant is het ook wel goed dat we het kunnen opvangen als er iemand geblesseerd is. Het is goed om te zien dat iemand anders meteen kan presteren als iemand uitvalt."

Ondertussen heeft de ex-keeper van Antwerp en Zulte Waregem dit seizoen in de JPL al vijf clean sheets verzameld. Dat begint mooi aan te dikken. "De laatste wedstrijden zijn we beter aan het verdedigen. Het is niet enkel kwestie om de nul te houden, maar ook om zo weinig mogelijk kansen tegen te krijgen. Dat doen we heel goed. Geleidelijk aan beginnen we daar grote stappen in te zetten."

KV Mechelen in het zog van topclubs

Dat moet ook om in het zog van de topclubs te kunnen blijven. "Een aantal ploegen begint steeds beter te voetballen. De topploegen zullen nu echt de punten gaan pakken. We hebben al laten zien dat we tegen de grote ploegen goed kunnen voetballen en punten kunnen pakken. Nu moeten we dat ook doen tegen de ploegen die onderaan staan." Daar is KV Mechelen voorlopig prima mee bezig.