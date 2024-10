Krijger Daam Foulon trakteert KV Mechelen-supporters tegenwoordig zelfs op extra toetje: "Ik wou dat al lang doen"

De supporters van KV Mechelen weten wat ze aan Daam Foulon hebben. De krijger in hem, die krijgen ze haast elke week te zien. Bij de assistgevers en doelpuntenmakers zien ze hem ook bij momenten opduiken. Er is nu sprake van een extra toetje: ook een stevige radslag zit in zijn wapenarsenaal.

Zijn viering vorige zondag na zijn doelpunt joeg de decibels de lucht in. "Heel de ploeg werkt hard en het is belangrijk dat we op de juiste momenten het verschil kunnen maken. Als ik mijn steentje kan bijdragen, is dat des te leuker. Die radslag? Ik wou dat eigenlijk al lang doen", verklapt hij ons. "Bij het vorige doelpunt ging dat niet, toen werd ik afgevoerd naar het ziekenhuis. Dan heb ik het maar voor tegen Kortrijk gehouden."

Achter De Kazerne in vuur en vlam 🔥🤸🏼💛❤️ pic.twitter.com/DSXjzjh8Oc — Daam Wonnebald Foulon (@daamfoulon) October 21, 2024

Het is amper drie weken geleden dat de linkerwingback van KVM een hersenschudding opliep en hij staat er alweer helemaal. "Ik ben een weekje uit geweest en miste de wedstrijd tegen Genk. Ik voelde me snel weer goed en ben na overleg met de dokter opnieuw aangesloten bij de groepstraining. Dat liep ook allemaal prima. Ik heb tegen OHL mijn rentrée kunnen maken. Het is fijn dat ik mij zo goed voel."

Foulon de man van de tweede zone

Het breken van de ban tegen Cercle of zijn assist en treffer van het voorbije weekend: telkens valt Foulon agressief de bal aan de tweede paal aan, op risico van eigen lijf en leden. "Ik weet dat je in de tweede zone de vergeten man kunt zijn. Ik probeer altijd om daar op het einde te arriveren, met de nodige risico's. Je kunt dan wel eens een botsing meemaken, maar tegen Kortrijk pakte het goed uit."

In de vier thuiszeges op rij scoorde KV 15 keer en slikte het 2 tegengoals. Cijfers die ook Foulon koestert. "Het is leuk en dat is het werk van de hele ploeg en de trainer. We werken er hard aan om zo veel mogelijk doelpunten te maken en er zo weinig mogelijk tegen te krijgen. Je hebt momenten in het voetbal dat alles meezit. Dan moet je je momenten zo veel mogelijk proberen te pakken. Daar zijn we momenteel mee bezig."

Spelers en fans KVM goede combo

En wat dat toetje betreft: dat hebben de fans ruimschoots verdiend. "Het is duidelijk dat Achter de Kazerne voor ons een leuke plek is en voor andere ploegen een moeilijke plek om te komen spelen. Je voelt voor, tijdens en na de wedstrijd de steun van het publiek. Nu beleven we goede dagen, maar in de slechte dagen die er in het verleden ook geweest zijn, stonden de supporters er ook."

De spelers van KV Mechelen weten dus maar al te goed dat ze enorm ondersteund worden. "Wij gaan er op het veld vol enthousiasme voor. Dat is een combinatie om iets moois mee op te bouwen."