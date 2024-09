🎥 Verschrikkelijke beelden! Speler van KV Mechelen scoort, maar moet afgevoerd worden naar ziekenhuis

Daam Foulon bracht KV Mechelen tegen Cercle Brugge op voorsprong. Hij moest echter meteen naar het ziekenhuis.

Daam Foulon zorgde met een kopbaldoelpunt voor de voorsprong van KV Mechelen tegen Cercle Brugge, maar hij kwam in botsing met doelman Warleson.

Hij zat nog even recht, maar legde zich meteen weer neer, vlak naast het doel van groenzwart. Meteen was duidelijk dat het niet goed was. Het was Benito Raman die de bank snel verwittigde.

Foulon bleef roerloos liggen, maar volgens Sporza was hij wel degelijk bij bewustzijn. Hij werd ter plekke eerst verzorgd en dan op een brancard afgevoerd naar het ziekenhuis.

Op een medische update van zijn toestand is het momenteel nog wachten. We wensen Foulon alvast veel sterkte toe en hopen dat alles snel weer goed komt met hem.

Volgens de eerste berichten was Foulon de hele tijd bij bewustzijn en aanspreekbaar.