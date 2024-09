KV Mechelen duwt Cercle Brugge dieper in de put, heldenstatus van Daam Foulon is nog wat groter

KV Mechelen en Cercle Brugge stonden bij aanvang van hun partij allebei bij de laatste vier gepositioneerd. Een oplossing voor het gebrek aan defensieve stabiliteit moest snel gevonden worden. Dat was de uitdaging waar Besnik Hasi en Miron Muslic voor stonden.

Hasi had een eerste basisplaats in petto voor Benito Raman. Met hem in de ploeg was het zeker niet de bedoeling van de Mechelaars om de hele tijd op de helft van de tegenstander te kamperen. Ze moesten het hebben van diepgang en het bespelen van de ruimtes. Er zat wel nog iets meer voetbal in het spel van KVM. De gekende Cercle-stijl maakte weinig indruk, de lange ballen leverden niets op.

Het werd een eerste halfuur zonder kansen, waarna Daam Foulon demonstreerde waarom hij symbool staat voor het KV-DNA. Hij gooide zich zonder vrees voor lijf en leden naar de uitstekende inswinger van Pflücke en buffelde de 1-0 binnen. Foulon botste ook wel op Warleson en zijn wedstrijd was meteen voorbij. Onder luid applaus werd de doelpuntenmaker op de draagberrie weggedragen.

Knal Van der Bruggen enige wapenfeit Cercle

De eerste periode had nog een ander zeldzaam hoogtepunt. Na afleggen van Mrabti kon Storm afdrukken van in de zestien meter. Warleson tikte in hoekschop. Het kon zo niet verder bij Cercle, dat zal Muslic zijn spelers bij de rust ook ingepeperd hebben. Ze verzetten met meer overtuiging de bakens in het vierde kwartier. De vingertoppen van De Wolf waren nodig bij een knal van Van der Bruggen.

Dit spelbeeld zette zich enigszins verder, al was het ook lang niet zo dat KV Mechelen de hele tijd onder druk stond. Het was vooral spanning troef, want een doelpunt aan de ene of andere kant zou heel wat veranderen. De wedstrijd stond niet bol van de kwaliteit , maar voor de twee ploegen waren de punten van veel groter belang.

Het was in het slotkwartier nog een keertje schrikken voor KVM. Na een knappe actie van Nazinho tikte Denkey de bal van dichtbij tegen de buitenkant van de paal. Het is tekenend voor het seizoen tot dusver van Cercle Brugge, dat in het slot helemaal kopje-onder ging. Eerst hield de reflex van Warleson op de botsende vrijschop van Hairemans de 1-0 wel nog even op het bord.

Warleson vermijdt erger

Het was uitstel van executie. Niet veel later schoot Van den Eynden de 2-0 in de verste hoek. Lauberbach dacht op de counter ook nog zijn doelpuntje mee te pikken, maar liep buitenspel. Bij een volgende kans voor de Duitse spits lag Warleson in de weg. Cercle blijft met amper 4 punten in de hoek waar de klappen vallen. KV Mechelen daarentegen hijst zich naast Westerlo en Dender.