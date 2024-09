3 doelpunten, 4 VAR-fases en op het einde wint Antwerp: Alderweireld kopt Great Old naar drie punten tegen Westerlo

Toby Alderweireld heeft zijn ploeg nog maar eens over de streep getrokken in het absolute slot. In een aangename wedstrijd op het veld van Westerlo die bol stond van de VAR-fases zorgde Alderweireld met twee doelpunten voor de drie punten.

Een jaartje na zijn ontslag in Westerlo keerde Jonas De Roeck als trainer van Antwerp terug naar 't Kuipje voor een duel met als inzet een plaatsje in de top 3 van het klassement voor de winnaar.

Doelmannen testen

Een bedrijvige Sayyadmanesh in de openingsfase zorgde voor het Westelse gevaar. Na een tiental minuten testte hij Lammens al een ekertje vanuit een schuine hoek maarde doelman ging goed plat en kon rekenen op Costa om de rebound weg te werken. Niet veel later testte Bataille Bolat eens met een hard schot maar ook hij liet zich nog niet verschalken.

Géén doelpunt, wél een strafschop

Daarna volgde er een fase met veel opeenvolgende corners voor Antwerp. Eerst leek Corbanie van dichtbij te scoren nadat Alderweireld de bal terug in het pak bracht maar Bolat bracht redding op de lijn. Vervolgens was het wel raak maar na een VAR-interventie van enkele minuten bleek Janssen nipt buitenspel te staan.

© photonews

Het was niet de enige VAR-fase van de eerste helft want wanneer Devine de bal verovorde na slap voetballen van Costa en in de 16 in contact kwam met Lammens, floot Lambrechts niet naar de sti. Na het bkijken van de beelden ging de bal dan toch op de stip. Frigan zette zich achter de bal maar het was voor Lammens klaarbijkelijk glashelder naar waar de Kroaat zou trappen want hij dook vol overtuiging in de goede hoek om de niet onaardig getrapte elfmeter te stoppen.

Zouden we dan toch met 0-0 gaan rusten? Neen want op een perfect getrapte corner van Ondrejka vond Alderweireld van dichtbij het net met het hoofd, goed voo zijn eerste van het seizoen.

Met 0-1 gaan rusten dan maar? Ook niet, want op slag van rust maakte Frigan zijn penalymisser goed door een inglijdende Zeno Van Den Bosch fraai uit te kappen en het leer voorbij Lammens in de verste hoek te plaatsen. En dan gingen we na een tumulteuze eerste helft en 8 minuten extra tijd dan toch rusten.

© photonews

Géén strafschop, géén doelpunt

Ook in een tweede helft waarin Westerlo veel gretiger uit de kleedkamer kwam waren het vooral VAR-momenten die de de wedstrijd maakten. Halverwege de tweede helft wees Lambrechts opnieuw naar de stip voor Westerlo na ongelukkig hands voor Corbanie. Deze keer werd Antwerp geholpen door de VAR want wegens een voetje buitenspel van Rommens ging de strafschop niet door.

© photonews

Nadat Kerk eerst nog de grootste kans van de tweede helft voorlangs trapte, kwam Antwerp via Chery toch nog op gelijke hoogte. Althans zo leek het even. De Roeck wachtte met vieren en maakte het VAR-tekentje en bleek ook gelijk te krijgen want Kerk stond bij het vertrekken van het schot van Chery in de baan van het schot pal voor de neus van Bolat, duidelijk in buitenspelpositie.

Alderweireld dan toch nog

Bol van de kansen stond de tweede helft niet meer, al trok Westerlo gretiger naar voor als Antwerp maar zonder grote kansen. In het absolute slot leken we ons klaar te maken voor een puntendeling maar na een verre vrije trap van Chery richting tweede paal kopte Alderweireld de bal in een boogje voorbij een weifelende Bolat. De Great Old stijgt zo dan toch naar een virtueel tweede plaats in het klassement, Westerlo blijft 8e en kan nu al 5 wedstrijden op rij niet winnen.