Ontgoocheling troef in 't Kuipke: "Mogen nooit verliezen van Antwerp"

Na opnieuw een goede wedstrijd te hebben gespeeld blijft Westerlo met lege handen achter, en dat is frustrerend voor de Kemphanen.

Vorige week zagen ze een voorsprong op het veld van Anderlecht nog door de neus geboord, deze week is het een gelijkspel tegen Antwerp dat is uitgedraaid op een nederlaag. En dat is zuur voor de spelers van Westerlo.

Positieve Rommens

"Het positieve is dat we op papier de indere zijn maar hebben laten zien dat we die wedstrijden ook kunnen winnen", vindt Westerlo-speler Tuur Rommens. Spijtig genoeg valt het dubbeltje momenteel niet naar onze kant. Maar als je zo bekijkt: In Gent, in Anderlecht, in Genk, thuis tegen Antwerp... dat zijn grote ploegen die meestrijden voor play off 1. Er is dus geen reden om nu aan ons zelf te twijfelen", aldus Rommens.

Negatieve Haspolat

Maar de nederlaag tegen Antwerp zal nog wel even blijven hangen in de Westelse kleedkamer, dat werd duidelijk bij de reactie van Haspolat: "We mogen hier gewoon nooit verliezen en hadden minstens een punt verdiend", reageerde hij direct.

"Een doelpunt tegen krijgen in de slotminuten is heel zuur, maar ook de manier waarop doet nu pijn. We moesten de bal in de 94e minuut wegtrappen in plaats van te proberen voetballen waardoor we nog een fout moesten maken."

Dat de twee doelpunten van Antwerp op een stilstaande fase zijn gevallen, maakt het nog eens extra zuur. Want hoewel stilstaande fases wel verdedigbaar zijn, is het toch anders dan een velddoelpunt. "Het mag niet gebeuren, twee doelpunten slikken op stilstaande fases. We waren gevaarlijker en hadden de wedstrijd onder controle", besluit hij met een zucht.