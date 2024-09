Westerlo en Timmy Simons blijven ondanks goede wedstrijd puntenloos achter met 2 op 15

Timmy Simons en Westerlo begonnen met 9/9 perfect aan het seizoen maar ondertussen konden de Kemphanen al 5 wedstrijden niet meer winnen. Al zal er één belangrijke factor nog in het voordeel van Simons spelen.

Want Westerlo was tegen Antwerp in de tweede helft zeker niet de mindere ploeg. En ook vorige week op het veld van Anderlecht speelde Westerlo goed mee maar moest het tevreden zijn met één punt. Reken daar ook nog eens een wedstrijd in Gent bij en een thuiswedstrijd tegen Genk, dan is het ook niet onbegrijpelijk dat Westerlo wat minder punten pakte de afgelopen weken.

50-50

"Het was vandaag echt een 50-50-wedstrijd", reageerde Westerlo-trainer Timmy Simons na de wedstrijd. "Het kon echt beide kanten op en zeker door enkele VAR-momenten", waarmee hij verwijst naar de maar liefst 4 VAR-fases die de wedstrijd kleurden.

© photonews

"In de eerste helft was Antwerp net iets sterker, ze vonden wat vaker de ruimte op links maar ook wij deden hen pijn op hun linkerkant. We moeten daar dan betere beslissingen nemen in het laatste derde van het veld"', aldus Simons.

Kantelpunt

Eén van die fases die ontstond dankzij de VAR was een strafschop voor Westerlo die gemist werd door Frigan. "Dat was het kantelmoment van de wedstrijd. Ik ben blij voro Frigan dat hij dat rechtzet niet veel later met een prachtig doelpunt."

© photonews

Uiteindelijk ging de overwinning dan toch nog naar de bezoekers ondanks een goed voetballend Westerlo. "We waren dominant en hebben weinig weggegeven. Het kwam op details aan vandaag, stilstaande fases horen er ook bij en daardoor verloren we vandaag."

"Of Bolat beter kon doen bij dat tweede doelpunt? Alderweireld kopt hem vooral fantastisch binnen", neemt Simons zijn doelman in bescherming. "Als doelman dek je je eerste hoek af, om dan de andere kant op te duiken is niet zo simpel", verklaart Simons.