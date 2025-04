Amateurclub pakt de titel na sensationele wedstrijd en mag straffe statistiek opschrijven

Lanaken VV is officieel kampioen geworden in de derde provinciale C. Hoewel de concurrentie van Unico Tongeren niet echt spannend was, werd het laatste duel van Lanaken een echte thriller.

De titelwedstrijd van Lanaken VV werd spannend tot het einde. De score ging van 1-1 naar 1-3 in de laatste tien minuten, maar uiteindelijk eindigde het op 4-3. “Wat een match!”, zei trainer Kurt Czornyj in Het Belang van Limburg. “Zo een spektakelstuk afleveren voor de 500 aanwezigen is waanzinnig. Goed voor het hart was het evenwel niet!” Lanaken VV was vorig seizoen gedegradeerd naar derde provinciale, maar dit seizoen lieten ze zien dat ze er klaar voor waren. “Het is niet simpel om dan als club meteen de rug te rechten. Toch slaagden we daar met verve in", stelde de fiere coach vast. Trainer Kurt Czornyj heeft veel meegemaakt met Lanaken VV, maar dit seizoen beschouwt hij als het mooiste uit zijn carrière. "Deze titel is een beloning voor het geleverde werk van iedereen verbonden met deze hechte, warme club." Straffe statistiek Lanaken VV had dit seizoen de sterkste verdediging, met maar 10 tegendoelpunten. Dit is een indrukwekkende prestatie, vooral gezien het feit dat de club dit seizoen met twee jonge, onervaren doelmannen begon.