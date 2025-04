Traditieclub pakt titel en keert terug naar eerste afdeling

SK Roeselare is zaterdag kampioen geworden van de tweede afdeling VV A en speelt volgend seizoen weer in de eerste afdeling. De club pakte het punt dat nodig was tegen Lebbeke, terwijl Harelbeke verloor van Torhout.

Roeselare stond 1-0 voor door een doelpunt van Daan Debouver, maar Rik De Kuyffer maakte gelijk via een penalty. Toen het nieuws binnenkwam dat Harelbeke verloren had, wist iedereen dat de titel binnen was.

“Ik ben blij dat het achter de rug is en dat de titel nu echt binnen is”, zei trainer Dieter Lauwers in Het Nieuwsblad. "De moeilijkste titel was het niet, tenslotte hebben we acht punten bonus."

Lauwers was blij met de behaalde titel, maar bescheiden over zijn eigen bijdrage. Hij is geen man van veel woorden, maar zijn resultaten spreken voor zich.

“Voor iedereen goed doen, is moeilijk”, vertelt Lauwers. “Spelers of fans waren soms niet akkoord, maar dat hoort erbij.”

Toekomst voor Lauwers

Wat de toekomst betreft, blijft het nog onzeker of Lauwers bij Roeselare blijft. "Eerst de twee slotmatchen afwerken en dan zien we wel. Ik ben tevreden dat ik de club al anderhalf jaar kon helpen."