99 luftballons nog aan toe: strijd in Challenger Pro League blijft zéér spannend

De strijd tegen degradatie is nog steeds spannend in de Belgische competitie. En dus is ook de strijd voor promotie heel belangrijk om te volgen. Op zondag heeft La Louvière alvast een geweldige zaak gedaan.

RWDM verloor eerder op het weekend punten en Zulte Waregem speelt pas op zondagavond op bezoek tegen Seraing. En dus waren alle ogen die niet op de Ronde van Vlaanderen gericht waren, gericht op de Challenger Pro League. La Louvière geeft niet op 99 Luftballons? Neen, die vlogen allerminst uit de lucht. Maar Nena Van Den Berghe zou het op zo'n zondag niet beter kunnen samenvatten als hoe de wedstrijd in de tweede klasse zich ontvouwde. Na een kwartier voetballen kon Liongala er al 1-0 van maken voor de Wolven, meteen ook de ruststand in een eerder matige wedstrijd op zondagnamiddag. Spanning te snijden Voor de prijs van een ticket had je beter de Ronde van Vlaanderen meegereden met je televisie, maar Belkheir maakte er kort na de koffie wel 2-0 van voor de thuisploeg. Prunier zorgde vijf minuten voor het einde van de wedstrijd nog voor de aansluitingstreffer, maar verder kwamen de bezoekers niet meer. La Louvière wurmt zich zo (even) tussen RWDM en Essevee in de top van het klassement, de spanning blijft.