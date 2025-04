Barcelona heeft nieuwe spits in het vizier, maar zal héél snel 52 miljoen euro moeten vinden (Ook twee PL-clubs in de running)

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Moise Kean, de 25-jarige aanvaller van Fiorentina, heeft dit seizoen indruk gemaakt in de Serie A met 17 doelpunten en 3 assists in 28 wedstrijden. Zijn sterke prestaties hebben de aandacht getrokken van topclubs, waaronder FC Barcelona.

Volgens La Gazzetta dello Sport ziet Barcelona in Kean een potentiële opvolger voor de 36-jarige Robert Lewandowski. De Catalaanse club overweegt de Italiaanse spits aan te trekken om de voorhoede te versterken.

Kean's contract bij Fiorentina bevat een afkoopclausule van €52 miljoen, die alleen geldig is tussen 1 en 15 juli. Na deze periode heeft Fiorentina de vrijheid om een hogere transfersom te vragen.

Naast Barcelona hebben ook diverse Premier League-clubs interesse getoond in Kean. Onder andere Arsenal en Newcastle United zouden de spits op hun radar hebben staan.

Kean's indrukwekkende seizoen bij Fiorentina, waar hij onder meer een hattrick scoorde tegen Hellas Verona, heeft zijn marktwaarde aanzienlijk verhoogd. Zijn huidige contract loopt tot 2029, wat Fiorentina in een sterke onderhandelingspositie plaatst.

Het is nog onduidelijk of Barcelona daadwerkelijk een bod zal uitbrengen op Kean. De financiële situatie van de club kan een rol spelen in de besluitvorming. Ondertussen blijft de belangstelling van andere Europese topclubs groeien, wat kan leiden tot een interessante transfersaga deze zomer.