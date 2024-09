Matchwinnaar Toby Alderweireld heeft het even gehad met de VAR na nieuwe tumultueuze wedstrijd

Met Westerlo als goede tegenstander en de VAR als viervoudige stoorzender had Antwerp het niet eenvoudig in 't Kuipke zaterdagavond maar dankzij Toby Alderweireld werd er wel met 1-2 gewonnen door de Great Old.

Een doelpunt maken in de blessuretijd om zijn team over de streep te trekken, daar is Toby Alderweireld niet vies van. Al zal het gevoel toch altijd speciaal blijven, ookal kwam de goal tegen Westerlo wat meer uit de lucht gevallen voorr Antwerp.

"We speelden inderdaad niet onze beste wedstrijd maar de voorbije weken pakten we vaak minder punten dan we verdienden. Zo mag het dan ook wel eens", vindt Alderweireld. "Je moet er altijd in blijven geloven, zelfs als je niet constant aan het drukken bent.

VAR-frustratie

Tijdens Westerlo-Antwerp waren er maar liefst 4 uitgebreide VAR-fases, 2 om een doelpunt van Antwerp af te keuren. "Momenteel zitten we aan de kant dat we voor één doelpunt er drie moeten maken", omschrijft Alderweireld het mooi. "En dat is niet leuk, dat is vervelend en frustrerend."

"Los van dat de beslissing van de VAR klopt of niet, zitten we vaker nét aan de verkeerde kant. Dat we nu ook eens kunnen winnen na enkele VAR-fases in ons nadeel maakt dan wel veel goed", aldus de Antwerpse kapitein. "Als dat eens één wedstrijd is, kan het nog geplaatst worden. Maar het lijkt alsof we ondertussen in bijna elke wedstrijd al een doelpunt afgekeurd hebben gezien door de VAR."

Het klopt inderdaad dat de VAR Antwerp niet altijd goed gezind is. Vorige week tegen Union werd er een doelpunt van Kerk afgekeurd, tegen Gent drie (door scheidsrechter en VAR). Dat zorgt dus voor 6 afgekeurde doelpunten op slechts 3 wedstrijden.