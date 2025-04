Johan Boskamp kan wel een nieuwe club voor Kevin De Bruyne bedenken: "Dan breng ik hem met de fiets"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het vertrek van Kevin De Bruyne bij Manchester City laat niemand onberoerd. Ook analist Johan Boskamp reageert in Het Belang van Limburg op het nieuws, al houdt hij het droog.

“Voor een stille genieter als ik is het natuurlijk balen dat ie weggaat, maar het is niet dat ik nog van m'n bankie viel van het nieuws", klinkt het. “Zo’n weergaloze voetballer wil je niet elke week op de bank zien zitten.”

Volgens Boskamp was het tijd voor een nieuwe uitdaging. “Dat denk ik wel. Keuze genoeg: Turkije, de zandbak, Amerika... Mij maakt het niet uit waar hij naartoe gaat, zolang hij maar elke week speelt en ik van hem kan genieten. Ja hoor, ik denk lekker aan mezelf.”

Toch zijn er grenzen. De Bruyne bij een Saudische tweedeklasser? Boskamp gruwt van het idee. “Nee joh. Dan komt ie beter naar De Kuip. Daar schijnt het zonnetje soms ook hoor. In dat geval breng ik hem met de fiets. Kan ie lekker op m’n bagagedrager zitten. Maar ik vrees dat hij geen spek voor onze bek is.”

Wat wenst Boskamp zijn landgenoot dan toe? “Spelplezier! Dat hij opnieuw de Kev van twee jaar geleden kan worden, toen het plezier er vanaf spatte. Sinds die kloteblessures straalt hij dat minder uit. Maar volgens mij kan Kev toch nog twee jaar meedraaien op het hoogste niveau.”

Ook Pep Guardiola sprak zich al uit voor een standbeeld van De Bruyne aan het Etihad Stadium. Boskamp is het roerend met hem eens. “Tuurlijk moet Kev er eentje krijgen. Hij was godverdomme de beste middenvelder van zijn generatie.”

Tot slot nog een scherpe noot over de Ballon d’Or. “Hij had minstens één keer de Gouden Bal moeten winnen,” besluit Boskamp. “Alleen had ie de pech dat zijn topjaren samenvielen met spelers als Ronaldo, Salah en – hoe heet die ene gozer weer? Juist ja, Messi!”