Waar gaat Kevin De Bruyne nu spelen? Twee opties die heel wat waarschijnlijker zijn dan de derde

Kevin De Bruyne (33) is officieel op zoek naar een nieuwe club, nu zijn tijd bij Manchester City ten einde loopt. Daarbij liggen er drie grote opties op tafel: de Verenigde Staten, Saudi-Arabië of toch een andere Europese topclub.

Een overstap naar de MLS zou De Bruyne toelaten om zijn liefde voor het Amerikaanse leven te combineren met voetbal op een lager tempo. Hij is al jaren een grote NBA-fan en bracht regelmatig vakanties door in de VS.

Clubs als San Diego en Inter Miami werden al genoemd, maar voorlopig bleven het geruchten. De hoge loonkost blijkt een struikelblok, al zou het leven aan de Californische kust hem wel aanspreken.

Dan is er de optie Saudi-Arabië, waar KDB al eerder openlijk voor uitkwam. De astronomische bedragen – naar schatting 150 miljoen euro over twee jaar – lonken, en De Bruyne en zijn vrouw Michèle zouden volgens eerdere uitspraken niet afkerig zijn van een verhuis naar het Midden-Oosten. Sportief directeur Michael Emenalo, met wie De Bruyne eerder al werkte bij Chelsea, zou hier een rol in kunnen spelen.

Omdat hij transfervrij vertrekt, is De Bruyne extra aantrekkelijk voor Saudische clubs: zij moeten geen transfersom betalen. Al zijn er ook foute geruchten – bijvoorbeeld over Neom FC – die door bronnen worden tegengesproken. De exacte bestemming is dus nog koffiedik kijken.

Een derde, maar minst waarschijnlijke piste is een Europese topclub. Teams als Bayern München, onder leiding van zijn goede vriend Vincent Kompany, of Real Madrid lijken op papier aantrekkelijke keuzes. Maar De Bruyne zou daar stevig moeten inleveren op vlak van loon én gezinsrust, twee zaken die hem na al die jaren topvoetbal steeds belangrijker worden.