Ook de laatste overlevende van kampioenenelftal straks weg bij Antwerp? "De club heeft maar twee opties"

Jelle Bataille (25) staat deze zomer op een belangrijk kruispunt in zijn carrière bij Antwerp. Na het aangekondigde afscheid van Toby Alderweireld en het aflopende contract van Vincent Janssen, zou hij wel eens de enige speler kunnen zijn die overblijft van het kampioenenelftal.

Zelf sluit hij een langer verblijf niet uit – integendeel. Na Nieuwjaar miste Bataille een tiental wedstrijden door een slepende hamstringblessure. “Ik speel nu pijnvrij", zegt hij in GvA.

“Die blessure dateert al uit de tijd van Van Bommel. Soms trainde ik amper, maar speelde ik toch. Als iemand als Van Bommel zegt dat je moet spelen, dan doe je dat. Maar op den duur riep mijn lichaam ‘stop’. Mijn linkerbeen leek twintig kilo zwaarder.”

Antwerp lichtte onlangs de optie in zijn contract, maar dat maakt een vertrek deze zomer net realistischer. “De club wil me in de winter niet gratis laten gaan. Dus zijn er twee opties: óf ik verleng, óf ze verkopen me deze zomer", klinkt het nuchter.

Toch is Bataille niet gehaast om te vertrekken. “Ik ben geen type dat snel verhuist. Was KV Oostende onder Coucke stabiel gebleven, dan zat ik er misschien nog steeds. Dat gevoel heb ik nu ook bij Antwerp. Ik voel me hier thuis en woon hier graag.”

Hij sluit zelfs een langdurig verblijf niet uit. “In mei word ik 26. Een buitenlands avontuur hoeft voor mij niet per se nu. Als het van mij afhangt, blijf ik hier nog een paar jaar voetballen. Maar het is de club die beslist, hè.”