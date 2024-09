STVV met tweede overwinning op rij en duwt Beerschot helemaal de dieperik in

STVV wint voor de tweede week op rij en werkt zich zo uit de gevarenzone in de Jupiler Pro League. Beerschot kon hier nauwelijks iets tegenover zetten en verliest deze belangrijke wedstrijd met 0-3.

Prachtig voetbalweer in het Olympisch Stadion in Antwerpen. Al inspireerde dit niet de fans om in grote getallen naar het stadion te komen.

Dramatische start voor Beerschot

De wedstrijd kon voor Beerschot niet slechter beginnen. Na 7 minuten ging Thibaut Verlinden zitten aan de rand van de eigen 16 meter. Hij greep naar zijn hamstring en deed teken naar de bank dat hij gewisseld moest worden.

Hier hadden ze bij Beerschot niet op geparticipeerd en de vervanging liet even op zich wachten. STVV profiteerde hiervan optimaal om in de kluts na een hoekschop de 0-1 op het bord te zetten. Shogo Taniguchi was de doelpuntenmaker van dienst.

STVV domineert een zwak Beerschot

Dankzij de vroege voorsprong was het bedje gespreid voor STVV. De Limburgers trokken het spel naar zich toe en kregen de beste kansen. Beerschot kon hier niets tegenover zetten.

De thuisploeg mocht vooraal doelman Nick Shinton dankbaar zijn. Hij kon tot tweemaal toe een goede kans van STVV tegenhouden. Eerst was het Brahimi met het schot en nadien Godeau. Patris glipte door de buitenspelval en kon alleen op doelman Shinton af gaan. Deze was echter goed uitgekomen en kon de bal onderscheppen.

STVV laat de grip los

Beerschot kreeg in de tweede helft wat meer grip op de wedstrijd. Dit resulteerde in een paar kleine kansen voor de thuisploeg. Een doelpunt maken blijft een moeilijk gegeven voor dit Beerschot.

Het was doelman Nick Shinton die zich na een uur spelen al tot man van de wedstrijd mag kronen. Tot tweemaal toe brengt hij redding. Dit eerst op een schot van Brahimi en nadien op een kopbal van Godeau.

STVV maakt het af in het slot

De Limburgers kozen ervoor om de wedstrijd in het slot helemaal af te maken. In de 85ste minuut verstuurde Patris een goede voorzet en Matthys probeerde de bal weg te werken. Hij verschalkte echter zijn eigen doelman en hierdoor was de wedstrijd gespeeld.

STVV liet het hierbij niet en zette een aantal minuten later de 0-3 op het bord. Ito Ryotaro had een knap schot in het slot en zette zo de eindstand op het bord.

STVV pakte zo zijn tweede overwinning op rij en is al zes wedstrijden ongeslagen. Met dit sterk parcour kunnen ze terug naar boven kijken. Beerschot echter blijft troosteloos laatste met een dramatische 1 op 24.