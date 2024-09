🎥 Dirk Kuyt moet bij Beerschot zelfs blessure van sterkhouder naar het achterplan schuiven

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Beerschot verloor de cruciale partij van STVV met duidelijke cijfers. Er moeten heel wat brokken gelijmd worden richting volgend weekend.

Beerschot blijft de eenzame hekkensluiter in de Jupiler Pro League. De broodnodige overwinning tegen STVV kwam er niet. In tegendeel zelfs, het werd een partij om heel snel te vergeten.

De ploeg van Dirk Kuyt verloor in het begin van de match smaakmaker Thibaud Verlinden, ging met 0-3 onderuit en zag ook de fans stevig rebelleren na de partij. Geen goede vooruitzichten richting de derby tegen Royal Antwerp FC volgend weekend.

Kuyt had zelfs geen tijd om zaterdagavond stil te staan bij de blessure van Verlinden. “Om eerlijk te zijn, daar heb ik nog niet over nagedacht”, vertelde hij aan Sporza.

“De pijn en de frustratie van de nederlaag en de manier waarop overheersen nog. Ik heb me voorgenomen om dit even te laten bezinken en daarna te kijken hoe we met zijn allen voort moeten.”

De trainer van Beerschot mocht het gaan uitleggen bij de supporters. “Je kan je wel voorstellen hoe de sfeer en het gevoel nu is bij iedereen, ook bij de supporters. Ik kan hun frustraties goed begrijpen. Je moet daar ook de ruimte voor geven, de spelers en ikzelf voelen dezelfde frustratie.”