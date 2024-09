Voormalige assistent komt met opvallend nieuws over mogelijk ontslag van Dirk Kuyt

Vorig seizoen was Frédéric Frans assistent van Dirk Kuyt bij Beerschot. Nu is hij aan de slag bij Sporting Hasselt als T1.

Frédéric Frans leidde vorig seizoen de beloften van Beerschot in Derde Amateur, maar was ook assistent bij het eerste elftal. Een heel zware job, die hij maar één seizoen kon volhouden.

“Het was slopend. Ook voor mijn gezin. Maar het was een investering in mezelf, in mijn toekomstige carrière als coach. Ik heb vorig jaar op korte tijd heel veel bijgeleerd”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

Frans kreeg een heel mooi voorstel van Beerschot om ook in de Jupiler Pro League assistent te blijven. “Maar ik heb vorig jaar bij de beloften gevoeld dat ik echt mijn eigen ding wil kunnen doen.”

Zijn relatie met Kuyt was uitstekend en hij zou ook veel inspraak krijgen, maar toch voelde hij de noodzaak om voor een ander avontuur te kiezen. Want er was ook de gedachte dat hij kon overnemen, als Kuyt ontslagen zou worden.

“Dat werd me weleens verteld”, is het opvallende nieuws dat Frans daarover heeft te vertellen. “Dat ik dan in de wachtkamer zou zitten. Maar ook dat zou ik niet fijn gevonden hebben.”

Frans hoopt alvast op het beste voor zijn ex-collega. “Nogmaals: ik werkte uitstekend samen met Dirk. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat hij de ploeg weer op de rails krijgt.”