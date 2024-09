De trein raast door: leider KRC Genk heeft geen enkel probleem met Dender en wint voor de zesde keer op rij

KRC Genk heeft voor de zesde keer op rij gewonnen in de Jupiler Pro League. De Limburgers waren een maatje te sterk voor een onmondig Dender. Na doelpunten van Tolu, Bonsu Baah, Hrosovsky en Oh werd het 4-0. Zo blijven ze alleen leider.

KRC Genk nam het zondagavond op tegen FCV Dender. Bij de thuisploeg vielen Smets en Sor uit de basis. Smets was ziek deze week, uit voorzorg dus. Cuesta en Bonsu Baah namen hun plaatsen in. Bij Dender verving Devriendt de geblesseerde Verrips.

Zoals verwacht begon de thuisploeg enorm dominant aan de wedstrijd. Dender had eigenlijk weinig tot niets te zeggen op het veld van de Limburgers. Alleen bleven kansen uit in de eerste 20 minuten.

Uiteindelijk was het Tolu die na een hoekschop, en heel wat gerommel in het strafschopgebied van Dender, de openingstreffer kon scoren. Door die goal werd hij (samen met Daan Heymans) weer topschutter.

Ook na het doelpunt kon Dender er niets tegenover zetten. Zo gingen we rusten in de Cegeka Arena met 0,0 expected goals van de bezoekers. Ook na de koffie was Genk de betere ploeg.

Karetsas kon voor doel geven na een mooie aanval, waarna het leer bij Bonsu Baah terechtkwam. Hij werkte piekfijn af vanuit een zeer scherpe hoek om de voorsprong te verdubbelen. Hrosovsky, die in minuut 75 inviel, had nog geen minuut nodig om zijn waarde te bewijzen. Een bal kwam plots voor zijn voeten op de rand van het strafschopgebied en hij twijfelde niet: 3-0.

Uiteindelijk kon invaller Oh er nog een schepje bovenop doen. De spits dribbelde zich heerlijk vrij in de zestienmeter van de tegenstander, om nadien genadeloos uit te halen met een geweldige pegel. Onhoudbaar voor doelman Devriendt.

Door deze overwinning blijft Racing Genk comfortabel leider met zes punten meer dan de eerste achtervolgers. KAA Gent heeft wel een wedstrijd minder gespeeld. Dender sluit de speeldag af op de 9e plaats.