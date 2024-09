Genk-kapitein Bryan Heynen geëmotioneerd nadat hij geweldige avond beleefde: "Dit had ik echt niet verwacht"

Bryan Heynen werd voor de 4-0 overwinning tegen Dender in de bloemen gezet bij KRC Genk. Hij speelde zondag zijn 300e wedstrijd voor de Limburgers, een mooie mijlpaal.

Voor de wedstrijd zorgden de fans voor een bijzonder mooie tifo. "Het is mooi wat ze in elkaar hadden gestoken, tot in detail. Mijn vriendin stond er ook met de kindjes, dat was heel leuk", opende Bryan Heynen na afloop.

De kapitein was duidelijk geëmotioneerd door alles wat voor hem werd gedaan. "Hij was prachtig, de tifo. Ik ga hem thuis wel nergens kunnen ophangen (lacht). Er zal sowieso wel een groot foto-formaat komen."

"Het was om de krop van in de keel te krijgen. Zeker toen ik zag dat mijn vriendin daar met de kinderen stond. Dat had ik echt niet verwacht."

Heynen speelde nadien nog een geweldige wedstrijd. Zowel aanvallend als defensief was hij steeds overal om zijn ploeg te helpen. "Het heeft me extra energie gegeven. De enige manier waarop ik de club kan bedanken is door op het veld te presteren."

De Genkse kapitein ziet dit als zijn derde mooiste moment bij Genk. "Kampioen spelen, de bekerwinst en dan toch wel dit denk ik", besluit hij met een lach. Ongetwijfeld aan avond om nooit te vergeten voor Heynen.