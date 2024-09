Zes opeenvolgende overwinningen voor Genk: coach Fink reageert en legt uit waarom Matte Smets niet speelde

KRC Genk heeft zondagavond zijn leiderspositie verder kunnen verstevigen. Er werd met 4-0 gewonnen van promovendus Dender. Coach Thorsten Fink wil echter nog niet al te ver vooruit kijken.

KRC Genk is dé ploeg in vorm op dit moment in de Jupiler Pro League. De Limburgers wonnen nu al zes wedstrijden na elkaar in de Jupiler Pro League. "We hebben het momentum nu. We zitten in een goede flow en moeten die zo lang mogelijk aanhouden", weet coach Thorsten Fink.

Genk blijft door de overwinning leider, met zes punten voorsprong op de eerste achtervolger. "Op dit moment is dat zes punten, al heeft KAA Gent wel een wedstrijd minder", merkt de Genkse coach op. "Ze speelden trouwens een zeer goede wedstrijd tegen Club Brugge, ik heb het gezien."

Maar in het Belgisch voetbal moet er uiteraard goed opgelet worden... "Maar goed we hebben acht wedstrijden gespeeld. Afgelopen seizoen stond Union 19 punten op voorsprong en uiteindelijk speelde Club Brugge nog kampioen."

De Duitse coach begint duidelijk nog niet te dromen en blijft heel realistisch. "Ik geniet gewoon van het moment nu, dat is alles. De top zes is inderdaad het eerste doel. Nu moeten we gewoon alle punten pakken die we kunnen."

Matte Smets verscheen niet aan de aftrap. Fink legt uit waarom. "Twee dagen geleden was hij ziek. Hij was zelfs aan het bibberen. De dag voor de wedstrijd kwam hij wel naar me toe om te zeggen dat hij kon spelen. "

"Maar we hebben een geweldige bank, we zijn één team. We hebben Carlos Cuesta, dat is een topverdediger. Ik heb erg veel luxe hier." Het was dus eerder uit voorzorg dat Smets niet mocht spelen.