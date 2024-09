OH Leuven en Kortrijk serveren op drie dolle minuten na eerder slappe koffie

OH Leuven en KV Kortrijk sloten speeldag 8 van de Jupiler Pro League tegen elkaar af. Beide ploegen konden wel wat extra punten gebruiken in het klassement en dus kregen we een vrij nerveuze wedstrijd met wisselende kansen.

OH Leuven verloor vorige week tegen STVV en wilde dus iets gaan rechtzetten met oog op de nieuwe wedstrijd. Bij de thuisploeg kwam Stefan Mitrovic in de ploeg voor Balikwisha.

Opvallend was ook dat coach Oscar Garcia geschorst was, waardoor Manel Exposito nog eens de honneurs mocht waarnemen. Dat moest hij vorig jaar ook al een keertje doen tegen KV Mechelen.

Twee ploegen op zoek naar doelpunten en punten

KV Kortrijk verloor vorige week van Club Brugge. Bij de bezoekers kwam Thierry Ambrose in de spits in de plaats van Kaneko, verder mochten dezelfde Kerels de wei in van vorige week.

Vooraf had coach Freyr Alexandersson gezegd dat zijn team voor de overwinning zou gaan, maar dat niet verliezen minstens zo belangrijk was. En zo speelden de Kortrijkzanen toch wel een beetje in de eerste helft.

© photonews

Er was weinig druk vooruit, weinig durf misschien ook - al speelden ze op zich wel een slimme eerste helft. Ze hadden ook kunnen scoren, want Dewaele kwam tot twee keer toe in een schietrijpe positie - zonder succes.

Aan de overkant was Banzuzi de meest bedrijvige man, maar ook hij kon tot drie keer toe geen goal scoren, al bracht ook de paal een keertje redding. De 0-0 bij de rust was alles bij elkaar misschien nog niet eens zo onlogisch.

Twee goals in drie dolle minuten

Na de koffie zaten we even in een mindere fase van de wedstrijd toen er toch twee doelpunten vielen. Eerst was er een afgeweken schot van De Neve op een Leuvense rug en zo plots de 0-1 voor de Kortrijkzanen.

Twee minuten later maakte N'Dri er echter al 1-1 van, al moet vooral het voorbereidende werk van Birger Verstraete daarbij een pluim krijgen. OH Leuven ging nog op zoek naar meer, maar Biron & co kregen het vizier niet goed afgesteld. En zo bleef het bij een puntendeling waar eigenlijk niemand veel mee opschiet.