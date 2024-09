Gelegenheidscoach legt het uit: "Ze missen zelfvertrouwen"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

OH Leuven had tegen KV Kortrijk opnieuw kansen genoeg om de overwinning te pakken. Zeker Banzuzi had voor de rust zeker kunnen of moeten scoren. De cijfers zijn op zich niet slecht, maar toch is er een gebrek aan efficiëntie.

Met wat meer efficiëntie had OH Leuven al wat extra punten kunnen pakken en misschien zelfs tweede staan in het klassement, maar zover kwam het niet. Met elf punten staan ze nu pas op de elfde plaats. De play-downs staan op die manier in punten dichterbij dan de Champions' Play-off. Thuis verloren de Leuvenaars wel nog niet. 🎙 "Net zoals de voorbije weken verdienden we meer, maar dan moeten we onze kansen afmaken." 𝗠𝗮𝗻𝗲𝗹 𝗘𝘅𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗼#ohleuven #OHLKVK pic.twitter.com/W2d421bDhV — OH Leuven (@OHLeuven) September 22, 2024 In eigen huis 8 op 12, buitenshuis 3 op 12. Met een paar moeilijke uitwedstrijden voor de boeg doet dat niet het beste vermoeden. Temeer er toch zo moeilijk gescoord wordt, al hebben ze bij OH Leuven al tien keer de netten doen trillen. Elke week stappen zetten Op acht wedstrijden is dat niet al te veel. "We hadden het balbezit en de kansen, maar je moet doelpunten maken", beseft ook Manel Exposito die T1 Oscar Garcia voor de gelegenheid kwam vervangen door een schorsing. "En zij hebben aan een halve kans genoeg om te scoren ... Ach: we blijven hard werken aan de aanval en zetten elke week stappen. Het is ook gewoon instinct en kwaliteit. We hebben tijd nodig, want onze spitsen missen het zelfvertrouwen op dit moment."