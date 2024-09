Alexandersson doet heel gewaagde uitspraak over... biertje dat hij voorgeschoteld krijgt in Leuven

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KV Kortrijk speelde zondag 1-1 gelijk bij OH Leuven. Freyr Alexandersson kwam opvallend uit de hoek over de Stella die hij aangeboden kreeg.

KV Kortrijk bleef zondag steken op een gelijkspel op bezoek bij OH Leuven. Aan den Dreef werd er achteraf ook gediscussieerd over… het bier.

De trainer van de West-Vlamingen kreeg een Stella aangeboden na de wedstrijd en keek er vreemd van op dat dit een biertje uit Leuven was.

De moderator die de persconferentie leidde zei tegen Alexandersson dat dit het beste bier ter wereld was, maar daar dacht de trainer van KV Kortrijk duidelijk anders over.

Stella is helemaal geen onbekend bier voor de IJslander, maar in zijn thuisland wordt het duidelijk voor een andere reden gedronken.

“In IJsland drinken we het vooral graag omdat het het goedkóópste bier is”, was de gewaagde uitspraak die Alexandersson deed over Stella.