Scheidsrechter de gebeten hond in JPL-wedstrijd: "Frustraties aan alle kanten"

OH Leuven kwam in eigen huis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen KV Kortrijk. De gelijkmaker was van N'Dri, al was het voorbereidende werk van Birger Verstraete de echte magie van dat doelpunt. De assistgever van dienst was achteraf wel zichtbaar gefrustreerd.

Het zat diep bij Birger Verstraete in de catacomben van het King Power @ Den Dreef in Leuven. "Ik zit met frustraties op alle vlakken", aldus de speler van OH Leuven in zijn eerste reactie.

"We spelen de hele wedstrijd dominant, zoals we eigenlijk ook al het hele seizoen goed voetbal op de mat brengen. Maar we laten het na om te scoren, want we hadden ook al met 2-0 kunnen voorstaan en dan krijg je een andere wedstrijd ..."

"Ach, en we hadden dat tegendoelpunt nooit mogen slikken. Ik snap ook niet waarom de scheidsrechter niet ingrijpt op dat moment. Ook dat is frustrerend."

Frustrerende wedstrijd voor Verstraete

"Een hele wedstrijd lang fluit hij elk klein contact af. En bij Kortrijk namen ze steeds veel tijd om de spelhervatting te doen. Tot wel dertig-veertig seconden", aldus Verstraete. Op die manier werd het tempo wat uit de wedstrijd gehaald.

"En wanneer hij dan eens moet fluiten, dan doet hij het niet. Ik heb er hem eens op aangesproken en hij ging er op letten. Een minuut later was het opnieuw hetzelfde. Ach, we pakken een puntje en daar kunnen we niets over zeggen."