Felice Mazzu is een mirakelman die met STVV terug naar boven mag kijken

Tweemaal winst op rij en dit tegen rechtstreeks concurrenten. Felice Mazzu glunderde dan ook na de winst tegen Beerschot.

STVV nam vlot de maat van Beerschot STVV met tweede overwinning op rij en duwt Beerschot helemaal de dieperik in en dit zorgde natuurlijk voor een zeer tevreden Felice Mazzu. Hij haalde de loftrompet voor zijn spelersgroep dan ook boven.

"Dit doet deugd. De spelers verdienen vandaag alle lof, want ze komen uit een moeilijke periode. Ik ook, misschien dat we elkaar daarom zo goed verstaan. De spelersgroep is heel positief ingesteld, dan is het aangenaam werken. Ik zie progressie, de foutjes van het verleden blijven achterwege. Ook Brahimi verdient een pluim, hij speelde opnieuw een uitstekende partij."

De ambitie in het begin van het seizoen was een rustig jaar hebben en in de middenmoot van de Jupiler Pro League eindigen. Al veranderde dit wel na een aantal speeldagen. Het werd een degradatiestrijd. Voor Felice Mazzu verandert er echter niets: "De ambitie blijft hetzelfde, ook na deze 6/6: uit de gevarenzone blijven", sluit hij tevreden af.