Heeft Antwerp de punten gestolen op Westerlo? De Roeck is eerlijk achteraf

Jonas De Roeck mocht een jaartje geleden nog opstappen bij Westerlo maar haalde nu zijn gram door met Antwerp met 1-2 te winnen in 't Kuipke.

"In verleden verloren we zo'n wedstrijd"

Al had de wedstrijd wal wet meer om het lijf dan de score doet lijken. Vier VAR-fases, een gemiste strafschop, de wedstrijd tussen Westerlo en Antwerp had het allemaal. En helemaal verdiend waren de drie punten misschien niet voor de Great Old maar ook dan werden de positieve punten benadrukt door trainer Jonas De Roeck.

"In het verleden hadden we deze wedstrijden niet gewonnen en misschien zelfs verloren. Daar zie je dat deze groep enorm gegroeid is de voorbije weken en maanden. Het game management is sterker geworden. Bij Alderweireld is dat wat natuurlijker aanwezig maar de hele groep is daarin gegroeid."

Alderweireld

De naam is gevallen, Toby Alderweireld. De Antwerpse kapitein zorgde er eigenhandig met twee kopbaldoelpunten voor dat de drie punten richting Deurne-Noord gingen. "Hij zorgt voor stabiliteit achterin en we weten wat zijn kwaliteiten zijn op het veld. De stilstaande fases maakten het verschil vandag maar die zijn ook onderdeel van het voetbal", aldus De Roeck.

Westerlo betere ploeg

Even terug naar de wedstrijd, waarin Westerlo vooral in de tweede helft de betere ploeg was. "In de eerste helft waren wij dominanter aan de bal en hadden we misschien wel de 0-2 moeten maken maar in de tweede helft speelden we niet op ons niveau", is de trainer van Antwerp eerlijk.

"Westerlo was gevaarlijker en wij vonden de oplossingen niet in balbezit terwijl die er wel waren. Gelukkig waren we rond onze eigen 16 wel secuur en konden we het goed dicht houden rond onze eigen 16, op enkele corners na. We hebben hard moeten knokken voor deze drie punten", besluit hij.