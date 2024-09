KV Mechelen-aanvoerder Rob Schoofs deelt een sneertje uit aan Cercle Brugge

KV Mechelen heeft alle redenen om tevreden te zijn, want het heeft zondagnamiddag Cercle Brugge opzij gezet. Dat gebeurde wel niet met het meest sprankelende voetbal, wat Rob Schoofs dan weer aan de speelstijl van de Bruggelingen wijt.

De druk zat bij de twee ploegen op de ketel om niet in de onderste regionen te blijven vastzitten. 'Vorige week verdienden we op het veld van Gent meer, vond ik. Dat moesten we goedmaken. Ik denk niet dat we ons beste voetbal gespeeld hebben. We moesten gewoon zien dat we de drie punten konden thuishouden", besefte Rob Schoofs het belang van de partij.

Defensieve stabiliteit was een thema geworden in Mechelen. Op dat vlak zat het veel beter. "We hebben weinig weggegeven. Het stond goed achteraan. We hebben ook weinig risico's genomen. We hebben heel goed verdedigd tegen Denkey en het spel van Cercle. Het was dus een goede prestatie. Het resultaat was superbelangrijk. We zetten een goede stap vooruit en kunnen weer kijken naar komend weekend."

Rob Schoofs geen fan van Cercle-stijl

Schoofs haalde reeds het spel van Cercle aan. De middenvelder wijst daar ook naar als verklaring voor het feit dat het geen denderende wedstrijd was en de kansen lang uitbleven. Dat komt volgens hem dus niet door de druk die er toch wel lag op beide ploegen. "Neen, ik denk dat dat gewoon door hen komt. Om goed te voetballen, moet je met twee ploegen zijn", is Schoofs scherp voor Cercle.

"Dat was echt niet het geval. Het was lastig om echt te voetballen. Cercle liet het niet toe om goed te voetballen. Om dan toch mooi spel te brengen, moet je wel héél goed zijn. Op dit moment staan we nog niet zo ver dat we hen van achteruit helemaal uit verband kunnen spelen", komt de KV Mechelen-speler ook met een bekentenis over het eigen team.

KV Mechelen scoort op juiste momenten

Dan moet het maar op een andere manier. Het champagnevoetbal zal dan wel later volgen. "We hebben hun spel geneutraliseerd en zelf gescoord wanneer het moest."