KV Mechelen brengt een eerste update over de onfortuinlijke en heldhaftige Daam Foulon: "Hij is een sterke kerel"

Bij KV Mechelen zat iedereen met zijn gedachten bij Daam Foulon na de zege tegen Cercle Brugge. Hij moest afgevoerd na een stevige botsing met Warleson, maar stelt het relatief goed.

Het was wel een angstaanjagend beeld om de speler van KV Mechelen zo te zien liggen na die botsing, nadat hij zich zonder vrees voor het eigen lichaam richting de bal en Warleson gooide. "Daam verblijft momenteel in het ziekenhuis", vertelde Besnik Hasi op zijn persbabbel na de wedstrijd. "Hij is dertig seconden zijn bewustzijn verloren."

Er trad daarna nog even enige verwarring op bij de doelpuntenmaker. "Hij dacht dat hij tegen de paal was gebotst, maar het was tegen de keeper. Ze willen sowieso een scan nemen. We hopen dat hij er geen ernstig letsel aan overhoudt. Het gaat puur om zijn hoofd. Waarschijnlijk is er een impact geweest op het hoofd door contact met de knie van de doelman", vermoedt de trainer van KV Mechelen.

Geen breuken voor Daam Foulon

"Daam is een dappere jongen, een sterke kerel. We hadden even schrik, maar toen zei de dokter dat hij weer bij bewustzijn was." Na afloop van de persconferentie liep er nog nieuws binnen uit het ziekenhuis. Er zijn geen breuken vastgesteld bij Foulon. Er is wel sprake van een hematoom aan het hoofd, maar een interne bloeding blijft op het eerste zicht uit.

De linkerwingback zal wel een nachtje ter observatie in het ziekenhuis blijven. Sowieso mag hij zeker zeven dagen niet voetballen. "We zaten tijdens de match een beetje met Daam in ons hoofd, maar bij de rust wisten we dat hij bij bewustzijn was", licht Rob Schoofs het gevoel in de Mechelse spelersgroep toe. "We waren gerustgesteld dat het al bij al nog meeviel."

Schoofs draagt overwinning op aan ploegmaat

"Het is natuurlijk nooit leuk als je een belangrijke speler zo van het terrein ziet gaan", trapt Schoofs een open deur in. "De spelers van Malinwa konden maar één ding doen voor hun ploegmaat en dat was blijven strijden. "We hebben het daarna nog goed gedaan. Dat was voor hem, deze overwinning is voor hem. We hebben ook gewonnen door zijn doelpunt."