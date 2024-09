Cercle stelt ambities fors bij maar Muslic ziet nog 'fantastische' spelers: "Bij Gent zullen ze zich op de borst kloppen"

Wat een verschil een jaar kan maken. Cercle Brugge koestert niet langer de ambities van vorig seizoen, toen het voor Play-off 1 ging en het ook waarmaakte. Dat is nu niet aan de orde. Dat weet Miron Muslic ook, maar de Oostenrijker stelt zich nu wel positief op.

De ene week slaan, de andere week zalven. Muslic zoekt wellicht de gulden middenweg. De trainer van Cercle wil niet te zwaar tillen aan het verlies van zondagnamiddag. "Onze tweede helft in Mechelen is een grote stap voorwaarts. Als we ons hadden beloond met een gelijkmaker, zou dat een game changer geweest zijn", benadrukt hij de goede dingen.

Cercle presenteerde zich met een driemansdefensie. "Gezien de kansen die we de voorbije weken toestonden en het aanwezige spelersmateriaal, zijn we van systeem veranderd", verklaart Hannes Van der Bruggen. "We hebben het nieuwe systeem twee jaar geleden ook al wel gespeeld. Omdat er de voorbije weken iets minder intensiteit in ons spel lag, is ook daar fel op gehamerd."

Piepjonge verdediging bij Cercle

Die driemansdefensie werd naast Ravych (22) ook bevolkt door de 19-jarige Kakou en de 20-jarige Diakité. "Moest ik twee-drie maanden geleden gezegd hebben dat we met deze drie centrale verdedigers zouden spelen, had je mij gek geklaard. Ze hebben het fantastisch gedaan, tegen superervaren spelers als Raman, Schoofs, Mrabti en Storm", geeft Muslic zijn jongeren een pluim.

Ze stonden tegen tegenstanders die aanvallend wel wat in hun mars hebben en ook over de nodige ervaring beschikken. "Die weten wel wat ze doen, maar onze verdedigers deden het fantastisch. De realiteit is dat we vier punten hebben. We kunnen niet dezelfde ambitie koesteren als vorig seizoen. Die druk kunnen we momenteel niet aan. Elke week laat ik een speler zijn debuut maken in het profvoetbal."

Moeilijke opdracht voor Cercle tegen Gent

Cercle moet als voorlaatste donderdag opnieuw aan de bak en ontvangt ... de Buffalo's. "Bij Gent zullen ze zich op de borst kloppen na hun zege bij Club. Daar zullen we mee moeten omgaan." Van der Bruggen speelt dus tegen zijn ex-club. "In onze situatie is geen enkele match gemakkelijk. Het is misschien goed dat er weinig tijd tussen de matchen zit. Alles staat nog heel kort bij elkaar, ik maak me nog geen zorgen."