Het grote dilemma van het seizoen eindelijk opgelost bij Standard?

Titularis voor de eerste keer in 2025, Matthieu Epolo leverde een sterke prestatie in het doel van Standard, in Dender. "Als je zo speelt, blijf je in het doel", verklaarde Ivan Leko, die dus de jonge doelman zou kunnen behouden voor het einde van de Europe Play-Offs.

Zondagavond, voor het eerst sinds zijn invalbeurt bij Cercle Brugge op 1 februari, was het Matthieu Epolo die het doel van Standard verdedigde tegen Dender, profiterend van de blessure van Gavin Bazunu. Het was zijn eerste basisplaats sinds de wedstrijd in Mechelen op 26 december.

De 20-jarige doelman, uitstekend aan het begin van het seizoen voordat hij een kleine dip kende, leverde een fantastische prestatie en speelde een grote rol in het behalen van het punt door de Rouches op het Van Roy Stadion. Zonder hem zou Standard inderdaad zijn tweede opeenvolgende nederlaag hebben geleden in de Europe Play-Offs.

Nog steeds sterk op zijn lijn, maar kan verbeteren in andere aspecten

In de eerste helft had hij niet veel werk, behalve bij de gelijkmaker van Berte waar hij de hoekschop een beetje knullig weggaf en genadeloos werd neergehaald van dichtbij zonder tijd om te reageren, Epolo heeft de Rouches echt gered in de tweede helft met drie grote reddingen, waaronder een dubbele redding voor Berte en Nsimba rond het uur.

Hoewel "geruststellend" nog steeds niet het meest exacte woord is om hem te beschrijven (dappere, maar soms riskante uitgangen, soms onnauwkeurige uittrappen), was hij indrukwekkend op zijn lijn en de snelheid waarmee hij dook op de poging van Kvet aan de rand van het strafschopgebied liet zien dat zijn reflexen nog steeds een van zijn belangrijkste kwaliteiten zijn.

Als je op deze manier speelt, blijf je in het doel"

"Als je op deze manier speelt, blijf je in het doel. Dat is een regel in het voetbal en ik geloof erin. Het cv en het salaris veranderen niets wanneer we het hebben over dergelijke prestaties. De coach is er om deze keuzes te maken", verklaarde Ivan Leko na de wedstrijd tijdens de persconferentie.

Matthieu Epolo zou dus kunnen profiteren van de blessure van Bazunu om definitief zijn plaats in het Luikse doel terug te vinden. Desalniettemin is de Ier op huurbasis gekomen zonder aankoopoptie met een zekere garantie voor speeltijd en zal niet zomaar opgeven. Ivan Leko zal dus een cruciale keuze moeten maken voor de rest van de Europe Play-Offs, aangezien hij nog steeds zijn "meest geruststellende" doelman, Laurent Henkinet, mist.